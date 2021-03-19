Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

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( ŞANLIURFA )- İki genç 27 saattir bulunamadı ŞANLIURFA



- Siverek’te sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olan ve gölette kaybolan 2 genç, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’dan bölgeye giderek arama faaliyetinde bulunan ekiplere rağmen henüz bulunamadı. Olay, dün öğle saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş ve Mahmut Kengiş ile Ahmet Mindeş (22), Karacadağ bölgesinde bulunan Derbi Gölettine balık tutmaya gitti. Kayığın alabora olmasıyla Jiyan Kengiş ile Ahmet Mindeş suda kaybolurken, Mahmut Kengiş yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Yüzerek kurtulan genç, olayı jandarma ve ailesine haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgede hazır beklerken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’dan bölgeye sevk edilen dalgıç polis ekipleri, kurtarma botu ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Dün başlayan arama çalışmaları, havanın karamasıyla ara verilmiş ve bu sabah tekrar başlamıştı. Ailelerin umutlu ve çaresiz bekleyişi sürüyor Aradan geçen 27 saatte rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen Kengiş ile Mindeş’in yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgeye bugün gelen ek ekiplerin arama çalışmasına rağmen gençlere ait henüz bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Havanın kararmasıyla bugün de arama çalışmalarına ara verildi.

“Başsağlığı dilemek istemiyoruz” Bölgeye gelerek ailelerle görüşen ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Siverek İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, onları teselli etmeye çalıştı. Çakmak, “Dün bir balıkçı teknesinin alabora olmasından dolayı maalesef iki canımız kayboldu. Dünden beri arama faaliyetleri devam ediyor. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah sağ selim gençlerimizi buluruz. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’dan bölgeye sevk edilen dalgıç polis ekipleri de kurtarma botu ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Geniş arama faaliyeti var. Arama çalışmaları devam edecek. Başsağlığı dilememeyi umut ediyoruz. İki gencimizin ailelerine geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Abdüsselam Bozkurt ise, “Dün bu gençler amcaları ile birlikte balık tutmaya gittiler. Tekne alabora olunca amcaları kurtuldu ama gençler kaybolduk. Şu anda bir bekleyiş içerisindeyiz. İnşallah sağ selamet kurtulurlar” ifadelerini kullandı. (BB-LO-Y)



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