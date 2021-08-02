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Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı

Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı

Caddeden görüntü

Yağmur Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Sağanak 

-Gölet gibi olan yoldan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirirken, bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı. Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'nın birçok noktası sulara gömüldü. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye mücadele etti. Yağmura hazırlıksı yakalanan bazı sürücüler ise suda ilerlemekte zorlandı. (MT-MSA-Y)
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