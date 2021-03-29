- Göle Sibirya gibi: Termometre eksi 22 dereceyi gösterdi

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Kent’te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 22 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 10, Çıldır’da eksi 12, Posof’ta eksi 10, Damal’da eksi 14 ve Hanak’ta eksi 12 dereceyi gösterdi. İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta, kara kışı yaşayan vatandaşlar şaşkın. Mart ayının sonlarına doğru yağan karın ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kırağı tutan bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu. Bir yandan Covid-19 bir yandan da soğukla mücadele ettiklerini söyleyen Erol Yıldız, ’’Eksi 25 derece. Hem Covid-19 hem de soğukla mücadele ediyoruz. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Tek çaremiz çalışmak’’ dedi.

(OY-



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