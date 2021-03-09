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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Göle eksi 22 derece görüldü

Göle eksi 22 derece görüldü

-Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

--Donan çeşmeler
--DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Göle ilçesinde termometreler eksi 22 dereceye kadar düştü. Ardahan'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, çeşmeler de dondu. Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. (OY-AT)
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