- Göle donuyor, eksi 26 derece

--Tarihi Halilefendi köprüsünde oluşan kırağı görüntüsü

--Güvercinleri yemleyen vatandaş

--RÖP.



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı.

Göle ilçesinde sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düşerken vatandaşlar aç kalan güvercinleri besledi. Doğunun incisi Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı.

Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen dondurucu soğuklar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukta gece boyu binalarının çatılarındaki oyuklarda tüneyerek hayata tutunan güvercinler, meydan da toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekliyor. Duyarlı vatandaşlar, düzenli olarak aç kalan güvercinleri aldıkları buğdayları bırakarak besliyor. Vatandaşlarının ilgisini çeken güvercinler, adeta insanlar ile birlikte cadde ve sokakları paylaşıyor. Güvercinleri yemleyen vatandaşlar, ''Ardahan'da şu anda hava sıcaklığı eksi 18 derece ve soğuktan etkilenen güvercinleri yemliyoruz. Soğuklar nedeniyle her yer dondu. Araçlar çalışmıyor. Köyden şehre çok zor geldik. Hissedilir derecede soğuk var'' şeklinde konuştular. (OY-ÖB-)



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