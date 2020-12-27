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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Göle donuyor

Göle donuyor

Donan yerlerden görüntü

Hava Sıcaklığı 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde 23 derece ölçüldü. Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altında olan Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan’ın Göle ilçesinde 23 derece ölçüldü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Göle’de 23, Hanak’ta 14, Çıldır’da 12, Posof’ta 8 ve Damal’da 10 derece olarak kaydedildi.
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