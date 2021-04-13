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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Göle'de Nisan ortasında kar

Göle'de Nisan ortasında kar

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 

-Beyaz örtüyle kaplanan dağ ve ovadan görüntü
-Tayfur Kılıç ile röp.
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı. Birkaç gündür devam eden yağmurun ardından öğleden sonra Göle ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine kar yağışı başladı.
Yağan kar ile beraber ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler ve evlerin çatıları beyaza büründü. Baharın sevinci kursağımızda kaldı diyen Tayfur Kılıç, ’’Bugün Nisan’ın 13’ü ve öğleden sonra bir şok yaşadık. Bahar gelsin diye beklerden kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Çiftçiler açısından çok iyi ama bizim açımızdan kötü oldu. Çünkü kar yağışıyla birlikte havalarda soğudu."
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