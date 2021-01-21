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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Göle’de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı

Göle’de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı

Soğukta aracı çalışmayan vatandaşlar

Zemheri Buz Sarkıtları Uttu Kar Yağışı 

-Çalışmayan araçlara takviye kablosuyla takviye yapılması
-Çatılardaki buz sarkıtları
-Buz tutan çeşmeler
-Röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından etkisini arttıran soğuk hava yüzünden buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Ufuk Işık, tipik bir zemheri havasının yaşandığını söyleyerek, “Ardahan'da kar yağışının ardından beklenen soğukları yaşıyoruz. Araçlar dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı. Bizde takviye yaparak araçlarımızı çalıştırabiliyoruz.” dedi.
Ardahan'ın Göle İlçesi'nde dün gece termometreler sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Damal’da 24, Çıldır’da 23, Hanak’ta 24, Posof’ta 15 dereceyi gösterdi.
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