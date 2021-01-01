Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Göle’de dondurucu soğuklar

Göle’de dondurucu soğuklar

Donan derelerden görüntü

Hava Sıcaklığı Cenin Uttu 

-Buz saçakları
-Kırağı ve sis
-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. İlçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar da buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilçede termometreler gece eksi 25 dereceyi gösterdi.Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Göle'de 25, Hanak'ta 19, Çıldır'da 17, Posof'ta 9 ve Damal'da 14 derece olarak kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı