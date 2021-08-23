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Gölde eğlence faciaya döndü
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gölde eğlence faciaya döndü

Gölde eğlence faciaya döndü

Kurtarılan kızın kıyıya getirilmesi

Yüzme Hastane Jandarma Karya Meyra 

-Ekiplerden detaylar
-ambulanstan görüntü
-detaylar

( SAKARYA )- Yüzmek için göle giren genç kayboldu, arkadaşı güçlükle kurtarıldı- Teknede bulunan iki kız da AFAD ekipleri tarafından kıyıya getirildi SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden birisi suya atlayarak gözden kayboldu. Teknede kalan iki kız ile arkadaşını kurtarmak için suya atlayan bir başka kişi AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Olay; akşam saatlerinde Dereköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Cihan G., Vural T., Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı. Bir süre sonra Cihan G. suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan G.’yi kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.’yi arama çalışmaları sürüyor.
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