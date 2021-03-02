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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gölcük Yaylası’nda doğal görsel şölen

Gölcük Yaylası’nda doğal görsel şölen

GÖLCÜK MESİRE ALANINDAN GENEL GÖRÜNTÜ

Güneşli Hava Güneşli 

-GÖLCÜK MESİRE ALANINDA AÇAN ÇİĞDEM ÇİÇEKLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ
-HAFTA İÇİ MESİRE ALANINA GELEN PİKNİKÇİLERİN GÖRÜNTÜSÜ
-ÇİĞDEM VE KARDELEN ÇİCEKLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Havaların soğuk olmasına rağmen, son günlerde güneşli havaları değerlendiren piknikçiler, haftanın ilk gününden itibaren Gölcük Yaylası’na akın etti. Fotoğraf meraklıları, baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerinin fotoğraflarını çektiler. Simav Belediye Başkanlığı tarafından turizm yatırımlarının yapıldığı Gölcük mesire alanında, çiğdem çiçeklerinin renk cümbüşü görsel bir şölen oluşturdu. Pandemi kısıtlamalarını dikkate alıp, kurallara uygun olarak zaman geçiren vatandaşlar, hayatın normale dönmesini dört gözle beklediklerini belirtiyorlar.
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