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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı’nda muhteşem kar manzarası

Gölcük Tabiat Parkı’nda muhteşem kar manzarası

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yazla Yansıma Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 

-KARLA KAPLI ÇAM AĞAÇLARININ GÖLE YANSIMASI
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE)- Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü mest etti BOLU

- Bolu’da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntülenen muhteşem manzarası mest etti. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı kar manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler güneşli havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki çam ağaçları da beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük Tabiat Parkı’nda çam ağaçlarının göldeki yansımaları mest etti.
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