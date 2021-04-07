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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yüzünü gösterdi

Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yüzünü gösterdi

- GÖLCÜK TABİAT PARKI MANZARA (DRONE GÖRÜNTÜSÜ)

Gine Hava Sıcaklıkları Yansıma Güneşli Hava Güneşli 

-- GÜNEŞ IŞINLARNIN GÖLE YANSIMASIYLA OLUŞAN GÜZELLİK
-- DETAYLAR

( BOLU -DRONE)- Güneşli havanın hakim olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliği havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’da hava sıcaklıklarının artmasıyla güneşli havanın hakim olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi. Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar güzelliği yaşıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler güneşli havayı da fırsat bilerek Gölcük’te keyifli anlar yaşadı. Karların erimesiyle yeniden yeşil rengine bürünen tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdi. Yılın 4 mevsimi yurtiçi ve yurtdışından binlerce tatilcinin tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havanın ortaya çıkardığı eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Güneş ışınlarının tabiat parkı içerisindeki göle yansıması tatilcileri mest etti. (FC-HFV-
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