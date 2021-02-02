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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı, güzel havayı fırsat bilen tatilcilerle doldu

Gölcük Tabiat Parkı, güzel havayı fırsat bilen tatilcilerle doldu

- GÖLCÜK TABİAT PARKI DRONE

Gine Güneşli Hava Güneşli 

-- TABİAT PARKI TATİLCİLER

( BOLU - DRONE)- Karların eridiği Gölcük Tabiat Parkı’nın kartpostallık yeşilliği havada görüntülendi BOLU

- Bolu’da, güzel havayı fırsat bilen tatilciler karların erimesiyle yeniden yeşil renge bürünen Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti. Bolu’nun gözde turizm mekezi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Haftasonu kısıtlama nedeniyle tabiat parkına gelemeyecek olan tatilciler güneşli havayı da fırsat bilerek Gölcük’te keyifli anlar yaşadılar. Karların erimesiyle yeniden yeşil rengine bürünen tabiat parkında kartpostallık manzaranın tadını çıkaran tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek zaman geçirdiler. Yılın 4 mevsimi yurtiçi ve yurtdışından binlerce tatilcinin tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nın çevresinde bulunan çam ağaçları üzerlerindeki karın erimesiyle yeniden yeşil rengine döndü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle üzerindeki buz tabakasının erdiği gölün ormanla bütünleştiği görüntüler tatilcileri mest etti.
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