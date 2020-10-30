Gölbaşı'nda Kıraç ve Azerin konseri

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( ANKARA )- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: "İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan’ımıza da buradan selam olsun. Devletlerimiz ayrı olabilir ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur" ANKARA



- Cumhuriyet'in 97. yaşını açık hava arabalı konser ile kutlayan Gölbaşı Belediyesi'nde Kıraç ve Azerin seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.Gün boyu yaptığı çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayram'ı coşkusunu vatandaşlarına yaşatan Gölbaşı Beşediyesi düzenlediği arabalı açık hava konseri ile coşkunun seviyesini en üst noktaya taşıdı. Ünlü sanatçı Kıraç ve Azerbaycan Devlet Sanatçı Azerin'in sahne aldığı konserde, sanatçılar sevilen şarkıları seslendirerek müzikseverlerin kulağının pasını sildi.15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında gerçekleştiren konsere Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'te katıldı.

Pandemi nedeniyle yaya konuğun alınmadığı konseri müzikseverler arabalarından izledi. Kardeşlik mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Gölbaşılı seyirciler araçlarından salladıkları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile bir kez daha kardeşlik mesajı verdi.Konser sonrası konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek”Türk Milleti, 97 yıl önce hilalin bahtını açmış geleceğin kapısını aralamış vatanın kara talihini aydınlatmıştır. Biz de Gölbaşımızı Cumhuriyetin 100. Yılında model kent haline getirecek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan’ımıza da buradan selam olsun. Devletlerimiz ayrı olabilir ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur çünkü biz Bakü’de destan Ankara’da bağımsızlık destanıyız. Siz değerli hemşerilerimiz salgın sürecinde sosyal mesafe maske tedbirlerine uymanızı rica ediyorum bu zorlu süreçte ellerini taşın altına koyarak gece gündüz demeden çalışan başta sağlık çalışanlarına değerli personellerime teşekkür ediyorum bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, Ayrımız, gayrımız yok. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan" dedi.

Şarkıcı Azerin de konser sırasında "İnşallah böyle konserleri, bayramları Karabağ'da kutlayabiliriz." diye konuştu.

Kıraç da "Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar Türkiye, sonsuza kadar Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. Programda Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek Sahneye çıkarak Şarkıcı Kıraç’ın şarkıları ile dans ettiler. Şarkıcı Kıraç da uzun süre bu manzarayı bekliyordum. Beni çok şaşırttınız. İkinizde harikasınız. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Gölbaşı da size yakışıyor" İfadelerini kullandı.



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