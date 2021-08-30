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Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı

Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı

-Konserden görüntü

İsaf 

-- Belediyesi Başkanı Şimşek'in konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü, Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu konserle kutlandı. Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümüne özel konser düzenledi.
Konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Konser öncesi günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, “Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalettendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi, milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kıymetli misafirler Gölbaşı Ankara’nın parlayan bir yıldızıdır. Gölbaşı Başkent’in marka ilçesidir. Doğasıyla iklimiyle ve hoşgörülü insanlarıyla eşsiz bir ilçedir. Sizler rahat, huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Gölbaşı’nda yaşayın diye bizler gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi.
(ME
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