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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti

- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti

- Genel ve detay

( ANKARA )- Gölbaşı Belediyesi'nden patilere çatı ANKARA

Köpek Geri Dönüşüm Hediyelik Eşya Harekete Geç Sokak Hayvanları 


- Ankara’da etkili olan soğuk hava sonrası sokak hayvanları için harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, hafriyatların geri dönüşümü ile ürettiği sokak kulübelerini, ilçenin belli noktalarına yerleştireceklerinin müjdesini verdi. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan hafriyatları geri dönüşüm ile sokak hayvanları için kazandırdı. Dışarda kalan sokak hayvanlarının zor şartlardan etkilenmemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde ortak çalışmaya imza attıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Temizlik işleri ekiplerimiz topladıkları hafriyatları Fen işleri ekiplerimiz ile buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğümüz atölyesinde yapılan çalışmalar ile sokak hayvanlarımıza ev kazandırdık. Bu sayede atık ürünlerin geri kazandırılmasını sağlarken aynı zamanda da sokak hayvanlarımıza birer çatı sağlamış olduk. Yaptığımız kulübelerimizi Gölbaşımızın belli bölgelerine yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Can dostlarımız artık sıcacık bir yuvaya kavuşuyor" dedi.
Atıklardan sanata Daha önce yapmış oldukları sanat eserleri ile de geri dönüşüme verdikleri önem dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla, geri dönüşüme katkı sağlamışlardı. Şimdi de Temizlik İşleri ekibimiz fikirleri ile bir ışık yaktı ve köpek kulübelerimiz ile canlara bir çatı sağlandı. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
(BC -
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