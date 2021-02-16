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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten miniklere anlamlı ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten miniklere anlamlı ziyaret

- Ziyaretten görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Yüz Yüze 


- Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayan çocukları ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kademeli olarak yüz yüze eğitimin başladığı dönemde öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret ederek; yeni eğitim-öğretim yılına dair başarı dileklerini iletti. Çocuklar ile İstiklal Marşı okuyarak dönem açılışını gerçekleştiren Başkan Ramazan Şimşek, pandemi sürecinde yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlattı. “Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okullarımızda öğrencilerimizin ortak kullandığı alanları, okul sıralarını, masaları, tuvaletleri dezenfekte ederek hazırladık” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Siz değerli evlatlarımı temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum. Maske takma konusunda özenli olacağınızı biliyorum. Yeni eğitim öğretim yılını sağlıkla ve başarı ile tamamlamanızı temenni ederim.” (ÇİĞ-BC -
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