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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:'Sadece elimiz değil gövdemizi de taşın altına koyacağız'
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:'Sadece elimiz değil gövdemizi de taşın altına koyacağız'

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:'Sadece elimiz değil gövdemizi de taşın altına koyacağız'

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek açıklamaları

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-Genel ve detay

( ANKARA ) Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:"Sadece elimiz değil gövdemizi de taşın altına koyacağız" ANKARA

- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bizlerin gayesi Gölbaşılılar olarak çalışıp, sadece elimiz değil gövdemizi taşın altına koyarak Gölbaşı’nı hak ettiği yere getirmek istiyoruz" dedi.
Başkan Şimşek Gölbaşı’nda müteahhitlerle bir araya geldiği kahvaltıda projelerini anlattı. Pandemi sürecinde esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Şimşek, ellerinden gelen yardımı yaptıklarını ifade etti.
Gölbaşı Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını dile getiren Başkan Şimşek, "Sadece esnafımıza değil vatandaşımıza, öğrencilerimize, işletmelere ve Gölbaşı’ndaki kurumlara da elimizden gelen desteği verdik. Gelin, el ele birlik içinde olalım, anlaşalım ve problemleri çözelim. Tek taş ile duvar olmaz, taşları yan yana dizerek duvar olur. Bizlerin gayesi Gölbaşılılar olarak çalışıp, sadece elimiz değil gövdemizi taşın altına koyarak Gölbaşı’nı hak ettiği yere getirmek istiyoruz” diye konuştu.
“Personelimize sahip çıkıyoruz” Belediye olarak daima personellerine de sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Şimşek, “Türkiye’de bir ilk belediye personeline borcumuz yok. Aksine personelimize daha çok maaş veriyoruz. Mesai ödemelerini yaptık. Geçmişe dönük alacaklarını, bayram ikramiyeleri ödedik. Toplamda 6 milyon TL’ye yakın promosyon verdik. Başka belediyelerin kendi bünyelerine araba almak adına kullandıkları promosyon bütçesini biz personelimize dağıttık” ifadelerini kullandı. "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" Gölbaşı Belediyesi’nin projelerinden bahseden Başkan Şimşek, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını ve çok yakında hayata geçireceklerini söyledi.

Şimşek, “Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Ben vatanımı seviyorum” açıklamasında bulundu. (Mİ-
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