Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten çocuklara şenlik

-Ramazan Şimşek'in konuşması



( ANKARA ) ANKARA



- Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Yaz Şenliği’ne başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in de katıldığı şenliklerde; çocuklar doyasıya eğlendi. Gölbaşı Şehir Parkı’nda gerçekleşen şenlikte palyaço, sihirbaz, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileri ile başkentlilere keyifle anlar yaşatıldı. Hediye standında çocuklara puzzle, boyama kitabı hediye edildi. Şenlik alanına ziyaret gerçekleştiren ve şenlik açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu etkinlikler ile çocukları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı. Gölbaşı Belediyesi olarak çocukları mutlu etmek için farklı farklı projelerde hayata geçireceklerini belirten Başkan Şimşek “Salgınla çocuklara elimizden gelen her şeyi yaptık. Salgın sürecinde de çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gölbaşı’nda salgın nedeni ile esnafımıza, resmi kurumlara, okullara desteği sağladık. 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta belediye olarak etkinliklerimizi devam ettirdik. Okulların kapanmasıyla Çocuk Yaz Şenliğini tekrar yapma kararı aldık. Çocuklar için bir karne hediyesi olmasını istedik ve salgının hafiflemesiyle çocukları eğlendirmek istedik. Salgının bitmesiyle etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Şenliğe büyük ilgi gösteren çocuklar ve veliler ise mutluluklarını dile getirdi. Özellikle salgın döneminde bunalan çocuklar için güzel bir fırsat olduğunu aktaran veliler “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bu etkinlikler ile keyifli bir hafta sonu geçirdiler” ifadelerini kullandı. (MC-BC -

