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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı

Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı

şimşeklerin ardı ardına çakması

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

Kamera Gökyüzü Nani Uttu Irak 


- Ege'de dün geceden bu yana etkili olan sağnak yağışta gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı Yunanistan Rodos adası açıklarında sabaha kadar çakan şimşekler Bodrum semalarını da aydınlattı. Yunanistan’ın Rodos adası açıklarından Bodrum’a doğru ilerleyen bulutların arasında çakan şimşeklerin görüntüsü izleyenleri adeta mest etti. Rodos adası üzerinde ve civarında yaklaşık 2 saatte binin üzerinde şimşek ve yıldırım oluştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bulutların arasından çakan şimşekler hava aydınlanana kadar devam etti. (EA-İK-
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