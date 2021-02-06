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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı

Gökyüzünde drone gören miniğin heyecanı

MİNİK ÇOCUĞUN DRONE İLE GÖRÜNTÜLERİ

Kamera Gökyüzü Gesi Cep Telefonu 

-MİNİK ÇOCUĞUN DRONE SEVİNCİNİN KAMERALARA YANSIMASI

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Minik çocuğun drone sevinci NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gökyüzünde drone gören 1 buçuk yaşındaki minik bebeğin o anları drone ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi.Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen 1 buçuk yaşındaki Aras Akif Burakgazi’nin gökyüzünde görmüş olduğu drone ile imtihanı görülmeye değerdi. Gökyüzünde drone gören minik Aras drone dokunmaya çalışması ve drone kendisine çağırması görenleri güldürdü. Minik Aras’ın o anları ise drone kamerasının yanı sıra cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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