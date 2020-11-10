Göksu Deltasında yangın

-Deltadakı yangın ve çıkan dumanlardan görüntü

-Yanan alanlardan görüntü

-Yangını izleyen çocuklar

-Sönderme çalışması yapan itfaiye ekiplerinden görüntü



( MERSİN ) -- Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltasında 5 noktada çıkan yangın, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışılıyor MERSİN



- Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltasında 5 noktada çıkan yangın, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 5 noktada çıktığı belirlenen yangına, bölgenin bataklık ve kötü arazi şartları nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği bildirildi.

Halen devam eden yangının, kontrollü şekilde söndürülmeye çalışıldığı, jandarma ekiplerinin de bölgede güvenlik önlemi aldığı ifade edildi. (MŞN-HSK-



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