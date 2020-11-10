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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Göksu Deltası'nda yangın çıktı - MERSİN

Göksu Deltası'nda yangın çıktı - MERSİN

- Yangından havadan drone görüntüleri - Yangından görüntülerGöksu Deltası'nda yangın çıktıMERSİN (AA) - Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin 'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekiyor.

Yangına Müdahale 

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