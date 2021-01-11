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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gökçeada seferlerine fırtına engeli

- Gökçeada seferlerine fırtına engeli

çanakkale boğazında sefer yapan gestaş feribotlarından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

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- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, “ 12 Ocak Salı günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri iptal edilmiş olup, gün içerisindeki planlı diğer seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
(UYC
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