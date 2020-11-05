Gökçeada seferlerine fırtına engeli



- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “06.11.2020 Cuma Kabatepe- Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.





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