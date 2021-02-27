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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gökçeada’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gökçeada’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

sahil güvenlik botlarından detay

Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri Sağlık Ekipleri Balık Tutma Balık Tutmak 

-türk savaş gemilerinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi. Teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Takviye ekipler arama çalışmalarına katıldı Öte yandan, dün gece Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı’na gelen; jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada-1 gemisiyle adaya geçerek, arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.
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