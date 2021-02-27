Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gökçeada açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı

Gökçeada açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı

Tekneden görüntü

Jandarma Akkale Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri Helikopter 

-Helikopter detayı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında 7 saat geride kaldı. Arama çalışmaları gece saatlerinde de devam ederken gece görüşlü helikopterler ile havadan arama çalışmaları sürüyor. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında saat 18.30 sıralarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri, bölgeye sevk edildi. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cesedin bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece görüşlü helikopterlerin görev aldığı çalışmalarda, gönüllü balıkçılar ise tekneleriyle çalışmalara destek veriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı