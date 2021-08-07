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Gökbel dağları alev alev
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gökbel dağları alev alev

Gökbel dağları alev alev

Drone

İş Makinesi Güvenli Bölge Gökyüzü Orman Yangını Helikopter 

-Yangından detay
-Söndürme çalışmaları
-Helikopter müdahalesi
-Ekiplerden detay

( MUĞLA -DRONE) - Yatağan Hacıveliler Mahallesindeki yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılırken yangın havadan görüntülendi. MUĞLA

- Dün öğle saatlerinde Yatağan kırsal Hacıveliler Mahallesinde başlayan orman yangını durdurulamıyor. Sarp arazide başlayan orman yangını sonrası Hacıveliler ve Yava Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde helikopterler ve uçak havadan, arazöz ve çok sayıda iş makinesi ile diğer unsurlar karadan yangına karşı sürdürdükleri mücadeleye rağmen akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sonrası alevler Gökbel dağlarını esir aldı. Devam eden orman yangını Drone ile havadan görüntülenirken, gökyüzünü alevler aydınlattı. Boşaltılan mahalle sakinleri yeşil çam ağaçlarının yanmasını endişe ile izlerken, güvenli bölgede bekliyorlar. (EA-BT-)
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