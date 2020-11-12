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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göğüs’ünden 4 kere bıçaklanan kadın kocası tarafından hastaneye kaldırıldı

Göğüs’ünden 4 kere bıçaklanan kadın kocası tarafından hastaneye kaldırıldı

Olayın gerçekleştiği evin dışından görüntü

Polis Hastane Müstakil Ev 

-Polis araçlarından görüntüler
-Olay yeri polislerinden görüntüler
-Hastane önünden genel görüntü
-Hastanenin tabelası
-Kadının ve eşinin fotoğrafları

( ADANA )- Kadını yaralı olarak hastaneye getiren kocası Mahmut N. şüpheli olarak gözaltına alındı ADANA

- Adana’da 26 yaşındaki kadın 4 yerinden bıçaklandı. Kadını hastaneye getiren kocası şüpheli olarak gözaltına alındı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evin 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut N. (23), eve geldiğinde eşi Sevimgül N. (26) göğüs kısmından 4 kere bıçaklandığı gördü. Daha sonra Mahmut N. taksi ile karısı Sevimgül N.’yi Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın iddiaya göre önce hemşirelere, “ Kocam telefonumdaki mesajları gördü ve bıçakladı” dedi.
Sonra polislere de,” kendimi bıçakladım” diye ifade verdiği öğrenildi. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadını hastaneye getiren kocası Mahmut N., şüpheli olarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. “Ev içerisinde kavga ediyorlardı” Olayın yaşandığı bölgede bulunan komşuların iddiasına göre, Mahmut N. ve Sevimgül N. çifti evin içerisinde kavga ediyordu. Bir süre sonrada Sevimgül N.’yi yaralı halde taksiye bindirip hastaneye götürdüğünü gördük diye polise ifade verdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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