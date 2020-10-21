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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı

Göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı

Ambulansın hastaneye gelmesi

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulanstan indirilmesi
-Hastane önünden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70432 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ali Barış U. (21) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından göğüs kısmından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ali Barış U.’yu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarında devam ediyor. (CNK-
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