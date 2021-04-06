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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

Morg detayı

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Maden Ocakları Maden Ocağı Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gelişi
-Cenazenin morga taşınması
-fotoğraflar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki Salif Zıvalı adlı işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki ruhsatlı olarak işletilen maden ocaklarından yardım istendi.Meydana gelen göçüğe bölgeye getirilen malzemelerle tahkimat yapıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan işçi, arazi aracını kasasına konularak ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan madencinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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