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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Göçükte can pazarı

Göçükte can pazarı

Kurtarma çalışmaları.

Fabrika Hastane Kanalizasyon Çalışması Kanalizasyon Polis Ekipleri 

-İşçinin acı içinde bağırması.
-Kurtarılması.
-Ambulansa götürülmesi.
-Gözyaşı döken işçiler.
-Mesai arkadaşlarının olayı anlatması.

( KÜTAHYA ) - Kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan bir işçi, işte böyle kurtarıldı KÜTAHYA

- Kütahya'da kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan bir işçi, ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, Kütahya-Eskişehir karayolu İnköy Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Yunus Teker isimli işçi, fabrikanın kanalizasyon çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukuruna girdi. Tekeri, bu sırada meydana gelen göçükte göğüs kısmına kadar toprak altında kaldı. Teker'in mesai arkadaşları, durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Teker, ekiplerin 30 dakikalık çalışmaları sonucu toprak altında yaralı olarak çıkartıldı. Arkadaşları, Yunus Teker'in kurtarılma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Tekir'in mesai arkadaşları, "Kanalizosyon çalışmaları sırasında bir anda göçüm meydene gledi. Bu sorada Yunus Teker arkadaşımız toprak altında kaldı. Çok şükür arkadaşımız kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Arkadaşımızın sağlık durumunun iye olduğu öğrendim Bu bize teselli oldu" dediler. Teker, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (EFE-
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