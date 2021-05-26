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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göçükte beline kadar toprağa gömülen işçi için seferberlik

Göçükte beline kadar toprağa gömülen işçi için seferberlik

ÇIKARILMA ANINDAN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Acil Servis İlk Müdahale Polis 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatta göçük meydana gelmesi sonucunda 1 kişi toprak altında kaldı. Beline kadar toprağın altında kalan inşaat işçisi yaklaşık 1 saat çalışma sonrasında toprağın altından çıkarıldı. Olay, Konacık Mahallesi'nde bulunan Gazderesi mevkiinde meydana geldi. Bir inşaatın yol kazı çalışmasında toprağın kayması nedeniyle bir işçi göçük altında kaldı. Elektrik tesisatı çektiği sırada göçük altında kalan Sefa Kaya'nın yardımına iş arkadaşları koştu. Beline kadar toprağa gömülen Kaya'yı kurtaramayan arkadaşlarını 112 acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat kurtarma kazısı yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Kaya kepçe ile çöken yoldan çıkarılarak 112 acil ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (EA-OD-
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