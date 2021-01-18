Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

göçüğün olduğu binadan görüntü

Kamera Nadan Cep Telefonu 

-yardıma giden vatandaşlar
-yaşanan panik anları

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi. Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana gelden göçükte, moloz yığınlarının altından Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, göçük altından çıkartılan 60 yaşındaki anneleri Fatma Rahman ise hayatını kaybetmişti. Göçüğün hemen sonrasında vatandaşların göçük altında kalanlara yardım etmek için girdikleri binada yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uyarısı ile içeridekilerin şahısların dışarı çıkarılmaları da görüntülerde yer alıyor. (SD-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı