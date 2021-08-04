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Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiyecilerin işçiyi kurtarması

( YALOVA ) YALOVA

Mahsur Kaldı Altın Göç 


- Yalova’da yeni yapılan lisenin kanal çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı mahallesinde yeni yapılan lisede kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. O sırada kanal çalışmasında bulunan bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen Yalova itfaiyesi ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtardı. 112 acil ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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