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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Hastane

Köpek Kömür Ocağı 

-Vatandaşlar
-Yakınları
-Cenazenin Götürülmesi
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 22 yaşındaki İbrahim Aşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.Silopi ilçesi Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkiinde bulunan kömür ocağında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 22 yaşındaki İbrahim Aşkın'a ulaşmak için yürütülen çalışmalar tamamlandı. AFAD ve UMKE ekiplerinin, hassas burunlu arama köpeklerini de kullandıkları çalışmada, makine operatörü Aşkın'ın cansız bedeni, yaklaşık 22 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. İşçinin cesedi, Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşkın'ın cansız bedeni, burada yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalmış, ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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