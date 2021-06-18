Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı

göçük altında kalan işçinin sedye üzerinde iple yukarı çekilmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Yarış Hastane Kanalizasyon Kamera Polis Ekipleri 


- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında işçiler çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken diğer 2 işçiyi çıkartmak için ekiplere haber verildi.
Olay yerine giden AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri işçileri çıkartabilmek için zamanla yarıştı. Kısa sürede çıkartılan işçiler, olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin göçük altından çıkarılması ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekipleri, işçiyi sedyeye alarak ip yardımıyla yukarı çıkartması yer alıyor. Yaralı işçilerden biri olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken diğer iki yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement