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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta

Göçük altında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp'ta

adli tıp genel ve detay görüntüleri,

Yaşlı Kadın Hastane Adli Tıp Cenaze Şili 

-arşiv

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Rahman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Savcılı Mahallesi Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Fatma Rahman (60) ile çocukları Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi’nin yaşadığı metruk bina yoğun yağış sonrası güçsüz kalarak çöktü. Binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Fatma Rahman ile çocukları, olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fatma Rahman'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Öte yandan olayda yaralanan Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi’nin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. (SVY-SD-
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