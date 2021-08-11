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Göçmenleri sokağa bırakan şahıs yakalandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göçmenleri sokağa bırakan şahıs yakalandı

Göçmenleri sokağa bırakan şahıs yakalandı

Şahsın yakalanması

Akalan Altın Göç Polis Ekipleri Irak 

-Göçmenler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de göçmenleri sokağa bırakan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Sultangazi’de göçmenleri sokağa bırakan şoför ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Pazar günü Sultangazi’de kamyonet içerisindeki çok sayıda düzensiz göçmeni ara sokaklara bırakarak olay yerinden kaçtığı tespit edilen N.Y. isimli şahıs bugün yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, İstanbul genelinde 9 ile 10 tarihleri arasında gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında; Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 373 ’ü Afganistan, 206’sı Suriye uyruklu şahıslar olmak üzere toplam 934 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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