Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu

Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu

Zanlıların adli tıptan çıkartılması

Adli Tıp Kaçak Akalan İstihbarat Irak 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, 225 göçmeni Türkiye’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı ADANA

- Adana polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, kişi başı 600 ile 2 bin dolar karşılığında 225 göçmeni Türkiye’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce 600 ile 2 bin lira arasında değişen para karşılığında farklı illere götürüldükleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 225 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i tutuklanırken 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı