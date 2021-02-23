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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Göçmen kuğular Fatsa’yı mesken tuttu

Göçmen kuğular Fatsa’yı mesken tuttu

kuğulardan görüntü

İsaf Uttu 

-genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç ederken, bir süre Fatsa sahillerinde mola verdiler. Ordu’nun Fatsa ilçesinde görüntülenen misafir kuğular dinlenip güç topladıkları gözükürken 'misafir' kuğular, göç için uygun hava koşullarını bekliyorlar. Sahilden seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarken fotoğrafçılarda kuğuları görüntülemek için sahilde ki yerini aldılar. Kuğuları görüntülemek için sabahın erken saatlerinde sahile gelen fotoğrafçı Muhsin Yılmaz, “göçmen kuğular göç ettikleri sırada bazı bölgelerde dinleniyorlar. Fatsa ilçemizde son durakları oldu. Bizlerde bu güzel görüntüleri fotoğraflamak istedik” diye konuştu.
(AA-MAY-
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