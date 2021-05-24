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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göçerlerin zorlu göçü

Göçerlerin zorlu göçü

Drone görüntüsü

Uttu Allah Hayvancılık Hayvan 

-Koyunlardan görüntü
-Çobanlardan görüntü
-Ovadan görüntü
-Yoldan görüntü
-röportaj
-detaylar

( HAKKARİ -DRONE) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerlerin 3 bin 500 koyunla yaylalara göç etmeleri havadan görüntülendi.ilçeye bağlı Karabey köyünde çiftçilik yapan göçerler, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara doğru yola çıktı. 2 bin 500 rakımlı Doski Vadisi'ne doğru yol alan göçerlerin 3 bin 500 koyunla karayolundaki ilerlemeleri havadan görüntülendi.Zorlu yayla yolculuğuna başladıklarını ifade eden göçerlerden Engin Alaca, “Biz sabah saatlerinde yola çıktık. Bizlere ait yaylalar olmadığı için Doski Vadisi’nde tuttuğumuz yaylalara gideceğiz. Bu yaylaları kiralıyoruz. 3 bin 500 koyunla yola çıktık, şimdi zorlu bir yolculuğumuz var. Allah hayırlara vesile etsin bu yolculuğumuzu” dedi.
3 bin 500 koyunla yola çıktıklarını belirten Polat Karahan da, “Bugün hava baya sıcak, bizde köyümüzden yaylaya çıkmak için hareket ettik. 3 ay boyunca yaylada kalacağız. Biz bu yaylaları da kiraladık. Kazasız ve belasız gideriz inşallah” ifadelerini kullandı.
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