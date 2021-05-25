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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

Göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

- koyunlardan detay

Hayvancılık Hayvan 

- - koyun sağımından detay
- - koyunların bir araya toplanmasından detay
- - sağımın yapılması
- - kovadaki sütten detay
- - sütlerin bidonlara boşaltılması
- - koyunların sağım için bir arada tutulması
- - genel ve yakın detaylar
- - göçer Sait Arıtürk Röp.
- - hayvan yetiştiricisi Rafet Taş.

( MUŞ ) - MUŞ

- Güneydoğu’nun sıcak şehirlerinden hayvanlarıyla birlikte Muş’un serin yaylalarına gelen göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.
Yaklaşık bir aylık zorlu göç sonrası Muş’un Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklamaya başlayan göçerler, yılın ilk süt sağımını gerçekleştirdi. Binlerce hayvanın sağımı yapılarak elde edilen sütle doğal peynir elde ediliyor. Üretimi yapılan peynirler günlük olarak satışı yapılmak üzere Batman’a ve mandıracılara veriliyor. “Günde iki defa sağım yapıyoruz” Şırnak’ın İdil ilçesinden Muş’taki yaylalara geldiğini ifade eden göçerlerden Sait Arıtürk, senenin ilk süt sağımına başladıklarını söyledi.

Sütü burada peynir yapıp Batman’daki peynircilere gönderdiklerini belirten Arıtürk, “Bu sene ot ve su konusunda biraz sıkıntı var. Yayla güzel ve serin. Batman’da hava çok sıcak. Muş yaylaları güzel. Bulunduğumuz yer birkaç gün sonra sıcak olacak. Muş’ta daha yüksek kesimlere çıkacağız ve oralarda halen kar var ve daha serin oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Günde yaklaşık 200-250 koyun sağımı yapıyoruz. Günde iki defa sağım yapıyoruz” dedi.
“Peynirimizi Batman’a götürüp satıyoruz” Hayvan yetiştiricisi Rafet Taş ise Muş’un serin yaylalarına çıktıklarını kaydederek, “İki gündür koyun sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütle peynir yapıyoruz. Yılın ilk süt sağımı başlamıştır. Peynirimizi Batman’a götürüp satıyoruz” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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