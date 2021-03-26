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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş

Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş

Arazideki leyleklerden görüntü

( KONYA ) KONYA

Akalan Kar Yağışı 


- Konya’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle göç etmekte olan leylekler zorunlu mola verdi. Bahar aylarının gelmesiyle göç etmeye başlayan leylekler, yolculukları sırasında Konya’da kar yağışına yakalandı. Yağıştan dolayı yolculuklarına devam edemeyen leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde boş bir araziye indi. Arazide yağışın dinmesini bekleyen leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.
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