Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş



- Konya’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle göç etmekte olan leylekler zorunlu mola verdi. Bahar aylarının gelmesiyle göç etmeye başlayan leylekler, yolculukları sırasında Konya’da kar yağışına yakalandı. Yağıştan dolayı yolculuklarına devam edemeyen leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde boş bir araziye indi. Arazide yağışın dinmesini bekleyen leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.



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