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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göç olmasaydı Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri Konya olacaktı

Göç olmasaydı Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri Konya olacaktı

Şehir drone görüntüsü (ARŞİV)

Lyon Kalaba Alabalık 

-Detay görüntü
-Vatandaşların konuşmaları

( KONYA ) - KONYA

- Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri Konya olacaktı. Türkiye’de çeşitli sebeplerle iç göçün artması büyük kentlerin nüfus yoğunluğu artırıyor. Nüfus büyük kentlerde milyonları bulurken, vatandaşların doğduğu şehirler kalabalık olmuyor. TÜİK’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı Türkiye’nin en çok nüfus yoğunluğu olan ikinci ili Konya olacaktı. TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile mega kent İstanbul izleyecekti. Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı. 1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas olurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı. Konuyla ilgili görüş belirten vatandaşlar Konya için çok olumsuz bir şey olmayacağını, Konya’nın yüzölçümü olarak çok geniş olduğundan rahat yaşanabileceğini söyledi.

(FÇ-FM-
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