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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler telef oldu

Göç esnasında soğuk havaya dayanamayan leylekler telef oldu

Ölü leylekler

Akalan Kar Yağışı 

-Detay

( İSTANBUL )- Göç esnasında kar yağışına yakalanan leylekler soğuya dayanamayarak telef oldu İSTANBUL

- İstanbul semalarında günlerdir görsel şölen oluşturan ve kuzey ülkelerine göç eden leylekler, Arnavutköy’de kar yağışına yakalandı. Kar yağışını ve soğuya dayanamayan bazı leylekler ise telef oldu. Geçtiğimiz günlerde göç eden leylekler İstanbul’un farklı noktalarında görülmüş ve görsel şölen oluşturmuştu. Hava sıcaklığının birden düşmesi ile birlikte Arnavutköy’de kar yağışı meydana geldi. Kar yağışına ve soğuk havaya dayanamayan bazı leylekler uzun yolculuklarını tamamlayamayarak telef oldu.
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