Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göbeklitepe turist akınına uğruyor

Göbeklitepe turist akınına uğruyor

drone görüntüsü

Yabancı Turist Yurt Dışı Kümbet Ziyaretçiler Hantepe 

-Harran Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Önal'ın açıklaması
-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklaması
-Ziyaretçilerin açıklaması
-Göbeklitepe detaylar
-Harran ören yeri ve Kümbet evlerinden detaylar

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Harran Kümbet Evleri, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, Harran harabeleri, Harran kümbet evleri ile İlk İslam Üniversitesi ve daha birçok tarihi güzellikleri ile ünlü Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen her gün binlerce turistin ziyaret ettiği kent, 2021 ve 2022 yılında turizm açısından altın yılını yaşaması bekleniyor.“Turizmde altın yılı hedefliyoruz”Harran Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Önal, Şanlıurfa’daki zengin tarihi yerlerde kazıların hala devam ettiğini belirterek, “Harran ve çevresi Kaharahantepe, Sefertepe ve Göbeklitepe turizme tamamen hazırlandı. Onun için 2021 ve 2022 yılının bölgemizde turizmin altın yılı olacağını düşünmekteyiz” dedi.
“Urfa’yı anlamak için dinlemek yetmez”Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın akın geldiğini söyledi.

Beyazgül, “Urfa neden bu kadar zengin bir şehir diye soracak olursanız, çünkü tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe burada bulunuyor. Ayrıca bu kadar farklı medeniyetti başka bir yerde, bir arada bulamazsınız. Urfa’yı anlamak için, dinlemek yetmez. Gelin Urfa’yı gezerek yaşayın” şeklinde konuştu.
“7 bin kilometre öteden Göbeklitepe için geldik”Göbeklitepe’yi gezen yerli ve yabancı turistler, herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışından 7 bin kilometreyi kat ederek gelen ziyaretçilerden Justin Yasa, “Ben buraya gelmeden önce baya araştırma yaptım. 7 bin kilometre öteden, yurt dışından geldim. Buranın 12 bin yıl öncesine dayanması çok önemlidir. Yurt içinden ve yurt dışından herkesin buraya gelerek bu tarihi görmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement