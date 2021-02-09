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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Göbeklitepe gizemli metal blok ortadan kayboldu

Göbeklitepe gizemli metal blok ortadan kayboldu

röpler

Gizemli Trol 

-Yerinde olmayan blok detayları
-Bölgeden genel detaylar
-arşiv

( ŞANLIURFA - EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blok kaldırıldı. Bloğun kim yada kimler tarafından kaldırıldığı henüz bilinmiyor.Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevap bulamadı. Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.
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