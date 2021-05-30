Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı

Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı

Cep telefonu görüntüleri

Güneş Gözlüğü Bisiklet Cep Telefonu Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Go-kart aracı detay
-Trafikte ilerlemesi
-Drift yapması
-Ters şeride geçmesi
-Görüntüyü çekenlerin konuşması
-Aracın yol alması
-Bisiklet tekeri ve gidon detay

( ANTALYA )- Antalya caddelerinde tur attı, görenler şaşkına döndü ANTALYA

- Antalya’da bir genç go-kart aracını bisiklet gidonu ve tekeri takarak trafikte seyretmesi ilginç anlar oluşturdu.Kepez ilçesinde bir genç, go-kart aracının, ön bölümüne dev bisiklet tekeri ve gidonu monte etti. Bu şekilde trafiğe çıkan genci, bir başka motosiklet sürücüsü cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi, ‘Ver gazı ver, dayı ver gazı ver dayı’ diyerek seyir halinde genci an be an kayda aldı. Gözünde güneş gözlüğü de bulunan gencin, ilginç aracıyla tehlikeye aldırmadan bir sağa bir sola gittiği anlar yer aldı. Gencin, karşı şeride dahi geçip ilginç aracını bir sağa bir sola kaydırdığı görüldü.
Normalde 4 küçük teker ve direksiyonu içeride olacak şekilde tasarlanan go-kart araçlarının özel pistlerde kullanılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement